Болгарія подасть заявку на приєднання до єврозони до кінця квітня

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У Болгарії переконані, що заявку на вступ до єврозони схвалять

Прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов сказав, що до кінця цього місяця країна подасть заявку на вступ до єврозони. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BGNES.

Борисов заявив, що заявку на приєднання до єврозони країна подасть до кінця квітня і він переконаний що її схвалять.

"У нас є тільки одна умова, яку ми повинні виконати, ми зробимо це негайно і знову подамо заявку на вступ до єврозони. Ця криза показала нам, що ті, хто знаходиться в залі очікування (механізму обмінного курсу ERM-2) і в єврозоні, отримають мільйони, а інші будуть змушені залазити в борги під високі відсотки" - сказав Борисов.

Болгарія з 2007 року намагається приєднатись до єврозони і ввести євро. Так, їхня валюта вже прив'язана до євро і відповідає номінальним критеріям для прийняття єдиної валюти зі здоровими державними фінансами і низьким рівнем боргу.

Нагадаємо, влада Болгарії відклала на 2021 рік початок процесу по переходу до використання в якості валюти євро на тлі пандемії коронавірусу.

Також в цей час зона євро об'єднує 19 з 28 країн Євросоюзу, офіційною валютою яких є євро.