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Болгарія перегляне оборонну політику через російську загрозу в Чорному морі

Фото: Тодор Тагарев, міністр оборони Болгарії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Болгарія візьметься за перегляд оборонної політики через провокації росіян у Чорному морі. Дії РФ створюють ризики безпеки країни.

Про це заявив міністр оборони Болгарії Тодор Тагарев, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Sofia Globe.

"Російські кораблі курсують у нашій винятковій економічній зоні, здійснюють провокаційні та силові дії щодо торговельних суден інших країн. Все це створює ризики для нашої безпеки", - наголосив Тагарев.

За словами глави Міноборони, метою таких дій є блокування експорту зерна з України. Провокації також заважають досягненню економічних інтересів Болгарії.

Тагарев зазначив, що на тлі таких дій росіян є "передумови для інцидентів у Чорному морі".

Він додав, що на спеціальному засіданні 29 вересня кабінет міністрів ухвалить рішення щодо стратегічного перегляду оборонної політики Болгарії.

"Ми давно готувалися до цього, це один з моїх пріоритетів. Ми постараємося оцінити, наскільки існуючі документи щодо розвитку обороноздатності відповідають обстановці, адже останній перегляд проводився без війни на наших кордонах", - сказав Тагарев.

Міністр розповів, що уряд візьме на себе зобов'язання щодо проведення необхідних змін у галузі оборони, таких як створення інфраструктури, запуск різних проектів переозброєння.

Провокації Росії

Нагадаємо, російські кораблі заблокували Чорне море після початку повномасштабного вторгнення до України. РФ, зокрема, блокує і частину економічної зони Болгарії.

За словами Тагарева, зараз його країна обговорює з союзниками НАТО відповідь на такі провокації.

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