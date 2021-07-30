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Болгария изменила условия въезда для украинцев: что нужно знать

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Болгария, Пятница 30 июля 2021 15:02
Болгария изменила условия въезда для украинцев: что нужно знать Фото: Болгария изменила условия въезда для украинцев (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Министерство здравоохранения Болгарии обновило условия въезда для иностранцев. В частности, украинцам разрешат путешествовать по стране при условии имеющегося COVID-сертификата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел посольства Украины в Болгарии.

По информации ведомства, с 29 июля до 31 августа 2021 года въезд в Болгарию будет осуществляться согласно оценке распространения COVID-19 в странах и размещением их в цветных зонах (зеленая, оранжевая и красная).

Указано, что перечень стран по цветным зонам будет пересматриваться по крайней мере раз в неделю.

Указано, что граждане Украины, которые въезжают в Болгарию, будут допускаться на территорию страны только после предъявления действительного цифрового COVID-сертификата ЕС о вакцинации, о переносе болезни или о результатах проведенного исследования, или аналогичного документа, который содержит те же данные, что и цифровой COVID-сертификат ЕС.

Однако, детям до 12 лет разрешено въезжать на территорию Болгарии без предоставления вышеупомянутых документов.

Напомним, недавно Евросоюз официально рекомендовал открыть границы для граждан Украины.

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