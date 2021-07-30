Болгарія змінила умови в’їзду для українців: що потрібно знати

За інформацією відомства, з 29 липня до 31 серпня 2021 року в’їзд до Болгарії здійснюватиметься згідно з оцінкою поширення COVID-19 у країнах та розміщенням їх у кольорових зонах (зелена, помаранчева та червона).

Зазначено, що перелік країн за кольоровими зонами переглядатиметься принаймні раз на тиждень.

Вказано, що громадяни України, які в’їжджають до Болгарії, допускатимуться на територію країни лише після пред’явлення дійсного цифрового COVID-сертифіката ЄС про вакцинацію, про перенесення хвороби або про результати проведеного дослідження, або аналогічного документа, що містить ті самі дані, що й цифровий COVID-сертифікат ЄС.

Однак, дітям до 12 років дозволено в’їжджати на територію Болгарії без надання вищезазначених документів.