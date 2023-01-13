Болгарія готується взяти під контроль НПЗ російського "Лукойлу"

Нафтопереробний завод потужністю 196 тисяч барелів на день, найбільший виробник палива в Болгарії, перейшов на переробку лише російської нафти після того, як країна отримала звільнення від заборони Європейського Союзу на імпорт російської нафти через вторгнення в Україну.

За пільгою до кінця 2024 року НПЗ не може експортувати паливо та нафтопродукти з 5 лютого - за винятком постачання в Україну. Завод також може експортувати побічні продукти, які не можуть безпечно зберігатися в Болгарії та можуть становити небезпеку для навколишнього середовища.

"Лукойл Нафтохім" раніше заявляв, що може бути змушений закритися, якщо не зможе експортувати свою продукцію.

Відповідно до змін у законодавстві Болгарії, міністр економіки може призначити спеціального торгового представника, який візьме на себе оперативний контроль над нафтопереробним заводом, якщо є загроза національній безпеці або постачання критично важливих ресурсів.

"Правові зміни зроблять Болгарію сильною та адекватною країною, яка зможе втрутитися, якщо виникне критична ситуація", - сказав Мартін Димитров, високопоставлений член антикорупційної партії "Демократична Болгарія".

Також може бути призначений спеціальний представник, якщо НПЗ порушує правила конкуренції чи санкції Європейського Союзу.