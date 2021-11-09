ru ua
Ср, 10 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Болгария будет выдавать сертификаты людям с антителами к COVID

Новина українською →
София, Вторник 09 ноября 2021 21:51
Болгария будет выдавать сертификаты людям с антителами к COVID Фото: Болгария будет выдавать сертификаты людям с антителами к COVID (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В Болгарии будут выдавать сертификаты людям с антителами к COVID. Мера вступит в силу в четверг, 11 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Сега".

Сертификат будет выдаваться людям, у которых инфекция протекала бессимптомно, людям с положительным результатом антигенного теста, людям, которые прошли лечение, но не были верифицированы.

Для получения сертификата количество антител должно быть как минимум в 10 раз выше нормы. Документ будет действителен только на территории Болгарии в течение 90 дней.

Отметим, что без такого сертификата в Болгарии будет невозможно заселиться в гостиницу и посещать заведения. В частности, без документа не будут пускать в магазины площадью более 300 кв. метров, торговые центры, рестораны, бары, спа-центры, концертные залы, театры, музеи и галереи, гостиницы.

Также без сертификата не пустят на работу в больницы, детские дома и дома престарелых.

Читайте РБК-Украина в Google News
Болгария Коронавирус
NEWS
Кузин: о бустерной вакцинации от COVID для всех желающих речь пока не идет
Кузин: о бустерной вакцинации от COVID для всех желающих речь пока не идет
DAILY
Прорыв в Европу. Чем грозит мигрантский кризис на границах Белоруси и ЕС
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Прорыв в Европу. Чем грозит мигрантский кризис на границах Белоруси и ЕС