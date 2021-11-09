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Болгарія видаватиме сертифікати людям з антитілами до COVID

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Софія, Вівторок 09 листопада 2021 21:51
Болгарія видаватиме сертифікати людям з антитілами до COVID Фото: Болгарія видаватиме сертифікати людям з антитілами до COVID (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У Болгарії видаватимуть сертифікати людям з антитілами до covid. Захід набуде чинності в четвер, 11 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Сега".

Сертифікат буде видаватися людям, у яких інфекція протікала безсимптомно, людям з позитивним результатом антигенного тесту, людям, які пройшли лікування, але не були верифіковані.

Для отримання сертифіката кількість антитіл має бути як мінімум в 10 разів вище норми. Документ буде дійсний тільки на території Болгарії протягом 90 днів.

Відзначимо, що без такого сертифіката в Болгарії буде неможливо заселитися в готель і відвідувати заклади. Зокрема, без документа не пускатимуть в магазини площею понад 300 кв. метрів, торгові центри, ресторани, бари, спа-центри, концертні зали, театри, музеї та галереї, готелі.

Також без сертифіката не пустять на роботу в лікарні, дитячі будинки та будинки престарілих.

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