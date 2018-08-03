Болгария с августа ужесточила визовый режим

С 1 августа Болгария будет отказывать во въезде

Болгария ужесточила визовый режим с 1 августа в связи с решением Совета ЕС в отношении Болгарии и Румынии, которые теперь действуют в рамках Шенгенского законодательства. Об этом говорится в сообщении Министерства внутренних дел Болгарии.

Таким образом, с августа текущего года лицам, которым запрещено находиться странах Шенгена, будут отказывать во въезде в Болгарию.

Кроме этого, граждане стран вне ЕС, которые уже находятся на территории Болгарии и имеют запрет на въезд, будут депортированы.

Напомним, ранее сообщалось, что страны-участницы Европейского союза не имеют намерения останавливать безвизовый режим с Украиной.

Как сообщало РБК-Украина, Европейский союз исключил восемь стран и территорий с так называемого "черного списка" офшоров, которые не принимают меры по обеспечению финансовой прозрачности и борьбы с налоговыми преступлениями.

В декабре 2017 года Евросоюз утвердил "черный список" из 17 офшоров, к которым могут применить санкции. В перечень вошли Американское Самоа, Бахрейн, Барбадос, Гренада, Гуам, Южная Корея, Макао, Маршалловы Острова, Монголия, Намибия, Палау, Панама, Сент-Люсия, Самоа, Тринидад и Тобаго, Тунис и ОАЭ.