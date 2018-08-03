Болгарія з серпня посилила візовий режим

З 1 серпня Болгарія буде відмовляти у в'їзді

Болгарія посилила візовий режим з 1 серпня у зв’язку з рішенням Ради ЄС щодо Болгарії та Румунії, які тепер діють в межах Шенгенського законодавства. Про це йдеться у повідомленні Міністерства внутрішніх справ Болгарії.

Таким чином, з серпня поточного року особам, яким заборонено перебувати країнах Шенгену, будуть відмовляти у в'їзді в Болгарію.

Окрім цього, громадяни країн поза ЄС, які вже перебувають на території Болгарії і мають заборону на в'їзд, будуть депортовані.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що країни-учасниці Європейського союзу не мають наміру припинити безвізовий режим з Україною.

Як повідомляло РБК-Україна, Європейський союз виключив вісім країн і територій з так званого "чорного списку" офшорів, які не вживають заходів щодо забезпечення фінансової прозорості та боротьби з податковими злочинами.

В грудні 2017 року Євросоюз затвердив "чорний список" з 17 офшорів, до яких можуть застосувати санкції. До переліку увійшли Американське Самоа, Бахрейн, Барбадос, Гренада, Гуам, Південна Корея, Макао, Маршаллові Острови, Монголія, Намібія, Палау, Панама, Сент-Люсія, Самоа, Тринідад і Тобаго, Туніс та ОАЕ.