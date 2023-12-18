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Болгарія у 2024 році заборонить переробку нафти з РФ

Понеділок 18 грудня 2023 20:33
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Болгарія у 2024 році заборонить переробку нафти з РФ Ілюстративне фото: Болгарія заборонила переробку російської нафти (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Парламент Болгарії ухвалив закон згідно з яким країна припинить експорту палива, що вироблене з російської нафти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВТА.

Цим рішенням Болгарія достроково припинила дію винятку із заборони ЄС щодо імпорту російської нафти. Ця заборона була накладена Європейською комісією у 2022 році через специфічне географічне розташування. Відповідно до чинного законодавства, виняток мав би бути скасований 1 жовтня 2024 року.

Повідомляється, що Національне митне агентство Болгарії має провести інвентаризацію складів та перевірити запаси палива та сирої нафти до 31 грудня 2023 року. Паливо, яке не можна буде продавати на ринку країни з етичних міркувань, можуть експортувати відповідно до процедури, яка встановлена регламентом ЄС.

Також депутати підтримали скасування торгового збору на імпорт і транзит російського природного газу до моменту, коли законодавство ЄС не встановить положення щодо визначення походження природного газу.

Санкції Болгарії проти Росії

Наприкінці вересня болгарський парламент схвалив поступове припинення імпорту російської нафти, що мало поставити країну в один ряд з іншими членами ЄС.

Однак Кремль у 2023 році заробив додатково 1 млрд євро після того, як найбільша приватна нафтова компанія Росії скористалася лазівками у санкційних правилах ЄС за допомогою Болгарії.

У листопаді Софія закрила цю нафтову лазівку, що дозволила Росії заробити понад 1 млрд євро.

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НАФТА Нефть Болгария
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