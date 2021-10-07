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В Болгарии задержали граждан России и Литвы по подозрению в промышленном шпионаже

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Болгарии задержали гражданина России и двух литовцев по подозрению в промышленном шпионаже. Они работали на военном заводе "Арсенал".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал БНТ.

По данным издания, задержанные - 60-летний россиянин и двое граждан Литвы. Они занимали ответственные должности на военном заводе "Арсенал" в городе Казанлык. Их деятельность была связана с инновационными технологиями.

В сентябре все трое ушли в неоплачиваемый отпуск, а затем не вышли на работу. В это время на заводе обнаружили пропажу конфиденциальных документов, представляющих интерес для иностранных конкурентов.

Как установили болгарские правоохранители, во время отпуска они путешествовали на автомобилях и несколько раз выезжали за границу. В Болгарию они въехали 2 октября и посетили Казанлык, который покинули в течение суток.

Задержали граждан РФ и Литвы 5 октября на границе с Грецией. В МВД Болгарии заявили, что в их автомобилях нашли документы и предметы, "которые, предположительно, имеют прямое отношение" к пропаже на заводе. Все трое задержаны на 24 часа. Решается вопрос об их аресте.

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