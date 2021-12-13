В Болгарии после третьих за год выборов парламент утвердил новое правительство

Парламент Болгарии 13 декабря утвердил состав коалиционного правительства во главе с лидером центристской партии Кирилом Петковым. Таким образом был положен конец многомесячному политическому кризису в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство BGNES .

"Сегодня важный день для продолжения перемен. Наша первая задача - осознать, что если мы хотим лучшего будущего для Болгарии, мы должны работать вместе", - сказал Петков после голосования.

Кандидатуру Кирила Петкова на пост премьер-министра поддержали 134 депутата, против него проголосовали 104 из 240 парламентариев.

Напомним, в середине ноября в Болгарии прошли третьи за год парламентские выборы. Победу на них одержала новая центристская партия, выступающая против коррупции.

Отметим, 10 декабря партия Петкова достигла соглашения о создании коалиции с Социалистической партией (BSP), партией "Есть такой народ" (ITN) и альянсом "Демократическая Болгария". Вместе они получили 134 из 240 мест в болгарском парламенте.