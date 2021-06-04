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В Болгарии скандал с пересадкой органов: донорами были бедные украинцы

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София, Пятница 04 июня 2021 15:25
В Болгарии скандал с пересадкой органов: донорами были бедные украинцы Фото: министр здравоохранения Болгарии Стойчо Кацаров (bnr.bg)
Автор: РБК-Украина

В Болгарии разгорелся скандал, связанный с пересадкой органов. В нем фигурирует государственная клиника, которая пересаживала почки от украинских доноров.

Об этом заявил министр здравоохранения Болгарии Стойчо Кацаров, передает Euractiv.

Сообщается, что при бывшем правительстве Бойко Борисова государственная клиника выполняла операции по пересадке органов богатым людям из Израиля, Японии и Омана. Донорами, как правило, выступали граждане Украины и Молдовы, в отношении которых есть предпосылки полагать, что они продавали свои почки.

При этом выяснилось, что почки пересаживали пациентам с вымышленными именами. По той схеме донорами были якобы "племянники" богатых пациентов. В связи с выяснившимися обстоятельствами Министерство здравоохранения полагает, что эти люди не были родственниками, как того требует законодательство Болгарии.

Также выяснилось, что один из высокопоставленных чиновников по такой схеме сумел попасть в начало списка ожидания и получил трансплантацию печени.

Всего за два года в этой клинике провели 14 пересадок, где донорами были граждане Украины и Молдовы.

Напомним, в конце мая Украина закрыла авиасообщение с Беларусью, что создало дополнительные сложности для украинских пациентов, которые находились в соседней стране в связи с пересадкой органов.

В частности, на момент закрытия авиасообщения там были 26 граждан Украины, которые получали медицинскую помощь (трансплантация органов, костного мозга, иммунотерапия).

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