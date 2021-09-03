У Болгарії пройдуть треті за рік парламентські вибори

Болгарія готується до проведення третіх парламентських виборів в цьому році. Причиною тому стало те, що соціалістична партія відмовилася очолити уряд після "непереконливих" виборів у липні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ми зробили все можливе і закликали до глузду і відповідальності, але цього так і сталося", - сказала лідер соціалістів.

Зазначено, що соціалісти відмовилися від планів сформувати уряд після того, як їх потенційні союзники, партія ITN і дві більш менші партії, що виступають проти хабарництва, відмовилися їх підтримати.

Вказано, що соціалісти повернуть мандат президентові вже 7 вересня.

Внаслідок чого президентові Болгарії доведеться розпустити парламент, призначити нову тимчасову адміністрацію і оголосити дострокові вибори протягом двох місяців.

За інформацією ЗМІ, нові парламентські вибори можуть бути проведені вже 7 листопада або збігатися з одним з двох турів президентських виборів, 14 і 21 листопада відповідно.