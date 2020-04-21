В Болгарии ослабили ограничения на въезд и выезд из столицы

Правительство Болгарии ослабило ограничения на въезд и выезд из столицы страны Софии в рамках карантинных мер из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает издание The Sofia Globe.

Так, со вторника, 21 апреля, власти разрешили гражданам въезжать и выезжать из столицы страны Софии на личном транспорте с целью работы в любое время при условии заполнения специальной декларации.

"Начиная с сегодняшнего дня, 21 апреля, граждане, которые едут или возвращаются с работы на личном автомобиле, смогут въезжать и выезжать из Софии в любое время. В декларации нужно будет указать как рабочее место, так и телефон работодателя", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что за ложную информацию в декларации о поездке возможен штраф в размере от 100 до 300 левов (около 50-150 евро) и тюремное заключение на срок до трех лет.

Напомним, власти Болгарии отложили на 2021 год начало процесса по переходу к использованию в качестве валюты евро на фоне пандемии коронавируса.

Кроме того, парламент Болгарии проголосовал за то, чтобы прекратить регулярные заседания, для предотвращения распространения коронавируса.