Бои под Броварами. Остатки разбитой "Азовом" БТГр рассказали о больших потерях

Также, по его словам, был ликвидирован командир полка полковник А. Захаров.

В качестве доказательств Билецкий изложил горящие танки. Информацию о том, что под Броварами был уничтожен командир полка, стало известно из перехвата разговоров российских оккупантов.

"6 полк ... пока не могу доложить, пока собираю, очень много потерь. Ждали новые колоны. Попали в засаду, командир полка погиб, по остальным разбираюсь", - говорилось в разговоре оккупантов.

Враг отметил, что украинцы использовали против них артиллерию, танки и Байрактары.

Как известно, подразделения ВСУ, тероборони, "Азов" держат оборону столицы, как на Правом, так и на Левом берегу.

Вечером 10 марта главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что вчерашний бой на Броварском направлении завершился "полным разгромом российских войск",