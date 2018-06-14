Богомолец: мы запретим олигархам финансировать президентскую кампанию

По данным Богомолец, в Раде готовят соответствующий законопроект

Группа народных депутатов готовит законопроект, который сделает невозможными фальсификации во время президентских выборов. Об этом сообщила инициатор законопроекта, народный депутат, председатель комитета по вопросам здравоохранения Верховной рады Украины Ольга Богомолец на своей странице в социальной сети Facebook.

"Следующая президентская кампания обещает быть самой грязной и жестокой за всю историю Украины, поскольку на этот раз на кону стоит не только собственная высшая должность в стране, но и геополитические интересы больших стран. Поэтому мы, как граждане, должны сделать все, чтобы наш голос был учтен, волеизъявление было свободным, а результаты посчитаны честно и прозрачно. Фальсификации во время выборов президента надо исключить – готовим соответствующий законопроект", – сообщила парламентарий.

Богомолец с группой депутатов предлагает несколько действий, которые сделают невозможным наиболее распространенные виды фальсификаций и злоупотреблений и позволят получить наиболее правдивые результаты народного волеизъявления.

"Бороться с "каруселями" мы предлагаем через совершенствование закона "О Государственном реестре избирателей" и внедрение эффективного и прозрачного способа регистрации выборов в реестре с помощью веб-ресурса "Личный кабинет избирателя" с использованием цифровой подписи. Каждый избиратель сможет самостоятельно определять свой избирательный адрес и избирательный участок, где он будет голосовать по заявительному принципу, без привязки к прописке. В день выборов члены участковых комиссий во время голосования внесут в электронной системе отметку о том, что гражданин проголосовал, и еще раз сделать это на другом участке он не сможет", – предложила председатель комитета ВР по вопросам здравоохранения.

По ее мнению, свободное избрание места голосования также значительно уменьшает влияние на избирательный процесс админресурса. Человек всегда может осуществить свое волеизъявление на другом участке, где нет пристального надзора и давления со стороны ее руководства.

"Законопроект также потребует от каждого кандидата в президенты обязательного участия в теледебатах, а отказ от них станет основанием для отмены регистрации в качестве кандидата. Для избежания пустой болтовни и популизма, законопроект будет определять перечень обязательных вопросов, стратегических для нашей страны, которые должны будут обсудить кандидаты во время дебатов. Для предотвращения использования средств уголовного и коррупционного происхождения во время агитации законопроектом устанавливается, что источниками формирования избирательных фондов на выборах могут быть только взносы граждан и общественных объединений, которые ведут прозрачную отчетность и обнародуют свои подробные финансовые отчеты на своих веб-сайтах", – считает народный депутат.

Богомолец пообещала, что на днях этот новаторский законопроект будет зарегистрирован в парламенте.