Богомолець: ми заборонимо олігархам фінансувати президентську кампанію

За даними Богомолець, у Раді готують відповідний законопроект

Група народних депутатів готує законопроект, що унеможливить фальсифікації під час президентських виборів. Про це повідомила ініціатор законопроекту, народний депутат, голова комітету з питань охорони здоров’я Верховної ради України Ольга Богомолець на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Наступна президентська кампанія обіцяє бути найбільш брудною та жорстокою за всю історію України, оскільки цього разу на кону стоїть не тільки власне найвища посада у країні, а й геополітичні інтереси великих країн. Тому ми, як громадяни, маємо зробити все, щоб наш голос було враховано, волевиявлення було вільним, а результати пораховані чесно та прозоро. Фальсифікації під час виборів президента треба унеможливити – готуємо відповідний законопроект", – повідомила парламентарій.

Богомолець з групою депутатів пропонує кілька дій, які унеможливлять найбільш розповсюджені види фальсифікацій та зловживань і дозволять отримати найбільш правдиві результати народного волевиявлення.

"Боротися з "каруселями" ми пропонуємо через вдосконалення закону "Про Державний реєстр виборців" та впровадження ефективного і прозорого способу реєстрації виборів у реєстрі за допомогою веб-ресурсу "Особистий кабінет виборця" з використанням цифрового підпису. Кожен виборець зможе самостійно визначати свою виборчу адресу та виборчу дільницю, де він голосуватиме за заявницьким принципом, без прив’язки до прописки. У день виборів члени дільничних комісій під час голосування внесуть до електронної системи відмітку про те, що громадянин проголосував, і ще раз зробити це на іншій дільниці він не зможе", – запропонувала голова комітету ВР з питань охорони здоров’я.

На її думку, вільне обрання місця голосування також значно зменшує вплив на виборчий процес адмінресурсу. Людина завжди може зробити своє волевиявлення на іншій дільниці, де немає пильного нагляду та тиску з боку її керівництва.

"Законопроект також вимагатиме від кожного кандидата у президенти обов’язкової участі у теледебатах, а відмова від них стане підставою для скасування реєстрації як кандидата. Для уникнення порожньої балаканини та популізму, законопроект визначатиме перелік обов’язкових питань, стратегічних для нашої країни, які повинні будуть обговорити кандидати під час дебатів. Для запобігання використанню коштів кримінального та корупційного походження під час агітації законопроектом встановлюється, що джерелами формування виборчих фондів на виборах можуть бути лише внески громадян та громадських об’єднань, які ведуть прозору звітність і оприлюднюють свої детальні фінансові звіти на своїх веб-сайтах", – вважає народний депутат.

Богомолець пообіцяла, що днями цей новаторський законопроект буде зареєстровано у парламенті.