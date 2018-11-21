Богомолец: власть бросила на произвол судьбы 27% больных сахарным диабетом

Фото: Ольга Богомолец (пресс-служба)

27% больных сахарным диабетом вынуждены были покупать инсулин за собственные средства

В 2018 году 27% больных сахарным диабетом вынуждены были покупать инсулин за свой счет из-за того, что правительство на закупку препаратов предусмотрело лишь 52% от потребности. Об этом на своей странице в Facebook сообщила народный депутат и председатель комитета Верховной рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец.

"В этом году впервые за историю независимой Украины родители детей, больных сахарным диабетом, вынуждены были покупать инсулин за собственные средства. Под конец года нам удалось выбить дополнительные средства, но все равно их не хватило – 27% больных остались без помощи государства. Комитет по вопросам здравоохранения будет настаивать, чтобы в бюджете на следующий год потребности больных сахарным диабетом в инсулинах были покрыты на 100%", – написала народный депутат.

Она также сообщила, что недавно в парламенте врачи провели скрининговое обследование на повышенный сахар крови в рамках Дня диагностики диабета, который уже четвертый раз проводится по инициативе комитета Верховной рады по вопросам здравоохранения и Международной диабетической ассоциации Украины.

"Результаты впечатляют – у 35% из 350 депутатов, помощников, работников аппарата и секретариата ВР, которым врачи провели анонимное тестирование на содержание глюкозы в крови и глюкованого гемоглобина, имели повышенные показатели. Причем в 2,3% случаев – это впервые диагностированные показатели повышенного сахара в крови. Депутаты и сотрудники Верховной рады – тоже люди, и они также болеют. Коварная болезнь не жалеет никого, а сахарный диабет вообще стал угрозой национальной безопасности страны – на него сегодня болеют свыше 1,5 миллионов украинцев, и ежедневно врачи диагностируют 50 новых случаев", – сообщила парламентарий.

При этом, возмутилась политик, чиновники, которые на собственной шкуре ощутили, как это – страдать диабетом, сознательно не выделяют достаточно средств в бюджете на нужды больных в инсулинах и других препаратах.

"Я надеюсь, что сегодняшнее мероприятие в стенах Верховной рады и его сенсационные результаты станут хорошим уроком для депутатов, и они, наконец, вспомнят, что полтора миллиона их соотечественников страдают и ждут их правильное решение во время голосования за бюджет", – подытожила Богомолец.