Богомолец: Украина представила послам G7 учебно-тренировочный центр домедицинской помощи

Богомолец выступила инициатором создания тренировочного центра

Украина представила послам стран Большой семерки и дипломатам из Литвы, Польши и Южной Кореи учебно-тренировочный центр домедицинской помощи, который по стандартам НАТО готовит парамедиков из числа работников правоохранительных органов, спасателей и пожарных. Об этом на своей странице в Facebook сообщила народный депутат Украины, председатель комитета Верховной рады по вопросам охраны здоровья и инициатор создания центра Ольга Богомолец, которая вместе с министром внутренних дел Арсеном Аваковым приняла участие в презентации.

На встрече с послами стран Большой семерки, к которой присоединились представители дипломатического корпуса Литвы, Польши, Кореи... Опубликовано Ольгой Богомолец 15 июня 2018 г.

"Дипломаты были поражены масштабом и качеством подготовки личного состава, которые способны как защищать, так и спасать людей будь то в мирных или боевых условиях. По их словам, Украина за последние несколько лет сделала гигантский шаг вперед по укреплению обороноспособности и подготовке военно-медицинских кадров", – рассказала парламентарий.

Богомолец напомнила, что выступила инициатором создания тренингового центра для парамедиков несколько лет назад во время презентации обороноспособности Нацгвардии Украины.

"Презентация тренингового центра для тренеров-парамедиков, инициатором создания которого я стала несколько лет назад, состоялась в рамках масштабной презентации обороноспособности Национальной гвардии Украины. Послам было продемонстрировано мобильный командный пункт, инновационную технику, танки, вертолеты, машины, квадрокоптери – большинство техники украинского производства. Кроме того, дипломаты стали свидетелями учений по проведению спецоперации, во время которой происходила эвакуация "раненых", – констатировала нардеп.

Она подчеркнула, что опыт, приобретенный Украиной во время боевых действий на Донбассе, очень заинтересовал иностранных специалистов.

"Сегодня опыт, приобретенный Украиной во время войны, вызывает большой интерес со стороны иностранных специалистов, которые готовы перенимать и учиться у украинцев, а потому дипломаты активно интересовались ходом подготовки наших специалистов, а некоторые даже учились самостоятельно пользоваться оружием", – отметила председатель профильного комитета ВР.

По ее словам, послы стран Большой семерки готовы и в дальнейшем поддерживать Украину в политическом и дипломатическом плане.

"Послы стран G7 выразили Украине свою безоговорочную поддержку и выразили готовность и в дальнейшем поддерживать ее в политическом и дипломатическом плане, а также в сфере военно-технического сотрудничества", – подчеркнула народная избранница.

Однако, по мнению главы комитета ВР, для того, чтобы Украина действительно стала независимой, сильной и безопасной, нам надо еще много чего сделать.

"Общаясь с представителями сильных государств планеты, я чувствовала и гордость за собственную страну, и чувство того, как много нам всем нужно еще сделать, чтобы наша страна стала реально независимой, сильной и безопасной. А также и то, что высшей ценностью сильного государства должна быть человеческая жизнь, жизнь и безопасность каждого украинца", – резюмировала Богомолец.