Богомолець: Україна представила послам G7 навчально-тренувальний центр домедичної допомоги

Богомолець виступила ініціатором створення тренувального центру

Україна представила послам країн Великої сімки й дипломатам з Литви, Польщі та Південної Кореї навчально-тренувальний центр домедичної допомоги, який за стандартами НАТО готує парамедиків з-поміж працівників правоохоронних органів, рятувальників та пожежників. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила народний депутат України, голова комітету Верховної ради з питань охорони здоров’я та ініціатор створення центру Ольга Богомолець, яка разом з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим взяла участь у презентації.

На зустрічі з послами країн Великої сімки, до якої доєдналися представники дипломатичного корпусу Литви, Польщі, Кореї... Опубліковано Ольгою Богомолець 15 червня 2018 р.

"Дипломати залишилися враженими масштабом та якістю підготовки особового складу, які здатні як захищати, так і рятувати людей чи то в мирних, чи то у бойових умовах. За їх словами, Україна за останні кілька років зробила гігантський крок уперед щодо зміцнення обороноздатності та підготовки військово-медичних кадрів", – розповіла парламентарій.

Богомолець нагадала, що виступила ініціатором створення тренінгового центру для парамедиків кілька років тому під час презентації обороноздатності Нацгвардії України.

"Презентація тренінгового центру для тренерів-парамедиків, ініціатором створення якого я стала кілька років тому, відбулася в рамках масштабної презентації обороноздатності Національної гвардії України. Послам було продемонстровано мобільний командний пункт, інноваційну техніку, танки, гелікоптери, машини, квадрокоптери – більшість техніки українського виробництва. Крім того, дипломати стали свідками навчань з проведення спецоперації, під час якої відбувалася евакуація "поранених", – констатувала нардеп.

Вона підкреслила, що досвід, набутий Україною під час бойових дій на Донбасі, дуже зацікавив іноземних фахівців.

"Сьогодні досвід, набутий Україною під час війни, викликає неабияке зацікавлення з боку іноземних фахівців, які готові переймати його та вчитися в українців, а тому дипломати активно цікавилися ходом підготовки наших спеціалістів, а деякі навіть самостійно вчилися користуватися зброєю", – зазначила голова профільного комітету ВР.

За її словами, посли країн Великої сімки готові й надалі підтримувати Україну у політичному та дипломатичному плані.

"Посли країн G7 висловили Україні свою беззаперечну підтримку і виявили готовність і надалі підтримувати її у політичному та дипломатичному плані, а також у сфері військово-технічного співробітництва", – наголосила народна обраниця.

Однак, на думку голови комітету ВР, для того, щоб Україна дійсно стала незалежною, сильною й безпечною, нам треба ще багато чого зробити.

"Спілкуючись з представниками сильних держав планети, я відчувала і гордість за власну країну, і почуття того, як багато нам всім потрібно ще зробити, щоб наша країна стала реально незалежною, сильною й безпечною. А також і те, що найвищою цінністю сильної держави має бути людське життя, життя і безпека кожного українця", – підсумувала Богомолець.