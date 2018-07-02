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Богомолец требует защитить украинцев от некачественных пищевых продуктов

НовостиПолитика    02.07.2018 - 15:36
Фото: Ольга Богомолец (РБК-Украина)
Фото: Ольга Богомолец (РБК-Украина)

Богомолец требует вынести на рассмотрение парламента законопроект №8464 и №2820

Народный депутат, председатель комитета Верховной рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец требует вынести на рассмотрение парламента законопроект №8464 о санитарно-эпидемиологическом благополучии и законопроект №2820 о защите детей и подростков от табакокурения. Об этом она заявила на согласительном совете парламента и написала на своей странице в Facebook.

По словам парламентария, законопроект №8464 призван защитить украинцев от некачественных пищевых продуктов.

"За непродуманную политику правительства, контроль над качеством продуктов со стороны государства утрачен, впервые за годы независимости в Украине люди умирают от промышленного ботулизма – зараженных продуктов, купленных в супермаркетах. Смертность от ботулизма за последние годы в нашей стране выросла втрое. При этом смерти от отравлений в большинстве случаев можно и нужно было предотвратить", – написала политик.

Второй законопроект (№2820) имеет целью защитить детей и подростков от курения.

"Он запрещает продажу сигарет с ароматизаторами, предусматривает увеличение размера предупреждений о вреде курения на пачках и их печать с обеих сторон пачки в верхней части, обязывает производителей отчитываться о составе продукции и ее влияния на здоровье человека, запрещает продавать электронные сигареты несовершеннолетним и устанавливает четкие требования к содержанию и маркировке этих устройств, а еще – запрещает рекламу табака в интернете. К сожалению, этот законопроект сегодня блокируется в парламенте лоббистами табачных корпораций", – подчеркнула парламентарий.

Она отметила, что политика действующей власти приводит к тому, что Украина вымирает.

"Я не устану повторять: сегодня охрана здоровья в Украине и восстановление человеческого потенциала не входит в число приоритетов власти. Из-за такой политики сокращение населения ускорилось до 200 тысяч в год. Украина вымирает, слабеет и становится неконкурентоспособной", – констатировала председатель профильного комитета ВР.

По ее словам, лично она имеет кардинально разные цели с действующей властью по вопросу построения сильного государства.

"Моя же цель – построение сильного ответственного государства, которое заботится о жизни, здоровье и благосостоянии своих граждан. И поэтому наши пути с этой властью сегодня принципиально расходятся", – резюмировала Богомолец.

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Теги публикации: Ольга Богомолец, инфекция  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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