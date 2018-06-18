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Интервью

Богомолец требует срочно рассекретить результаты клинических испытаний лекарств

НовостиПолитика    18.06.2018 - 15:59
Фото: Ольга Богомолец (пресс-служба)
Фото: Ольга Богомолец (пресс-служба)

Богомолец призвала поставить на голосование Рады законопроект №4074

Необходимо срочно поставить на голосование Верховной рады Украины законопроект №4074 о внесении изменения в статью 9 закона Украины "О лекарственных средствах" относительно доступа к результатам доклинического изучения и клинических испытаний лекарственных средств. Об этом заявила народный депутат и глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец на своей странице в Facebook.

По ее мнению, правительство скрывает от украинцев тяжелые побочные эффекты от лекарств.

 

Правительство скрывает от украинцев тяжелые побочные эффекты от лекарств Только на согласительном Совете парламента я выступила с...

Опубликовано Ольгой Богомолец 18 июня 2018 г.

"Только что на согласительном Совете парламента я выступила с категорическим требованием поставить на голосование законопроект №4074, который должен открыть для украинцев результаты клинических испытаний лекарств в больницах. Ежегодно Минздрав проводит около 200 таких клинических испытаний и получает за это деньги. Однако результаты исследований засекречены, данные о негативных побочных эффектах от некоторых медикаментов, которые заходят в нашу страну и которыми лечат больных в больницах, скрыты от людей", – уверена политик.

Она убеждена, что такими действиями правительство ставит под угрозу здоровье и жизнь граждан.

"Поэтому, блокируя рассекречивание и обнародование данных о реальных побочных эффектах, которые вызывают лекарства, поставляемые в Украину, правительство ставит под угрозу здоровье и жизнь граждан. И единственная возможность изменить ситуацию - принять законопроект 4074, который обяжет чиновников сказать людям правду", - написала парламентарий.

Председатель профильного комитета ВР надеется на консолидацию народных депутатов, которые поддержат законопроект во втором чтении на заседании парламента в четверг, 21 июня.

"Проблема является насущной, законопроект планируют голосовать уже в четверг. Надеюсь на принципиальность и политическую волю руководства ВР и депутатов", – резюмировала Богомолец, которая является соавтором законопроекта №4074.

Напомним, проект закона о внесении изменения к статье 9 закона Украины "О лекарственных средствах" был проголосован парламентом в первом чтении еще в ноябре 2016 года.

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Теги публикации: Ольга Богомолец, лекарства  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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