Богомолець вимагає терміново розсекретити результати клінічних випробувань ліків

Богомолець закликала поставити на голосування Ради законопроект №4074

Необхідно терміново поставити на голосування Верховної ради України законопроект №4074 про внесення зміни до статті 9 закону України "Про лікарські засоби" щодо доступу до результатів доклінічного вивчення та клінічних випробувань лікарських засобів. Про це заявила народний депутат та голова парламентського комітету з питань охорони здоров’я Ольга Богомолець на своїй сторінці у Facebook.

На її думку, уряд приховує від українців тяжкі побічні ефекти від ліків.

Уряд приховує від українців тяжкі побічні ефекти від ліків Щойно на погоджувальній Раді парламенту я виступила з... Опубліковано Ольгою Богомолець 18 червня 2018 р.

"Щойно на погоджувальній Раді парламенту я виступила з категоричною вимогою поставити на голосування законопроект №4074, який має відкрити для українців результати клінічних випробувань ліків в лікарнях. Щороку МОЗ проводить близько 200 таких клінічних випробувань і отримує за це кошти. Проте результати досліджень засекречені, дані про негативні побічні ефекти від деяких медикаментів, які заходять до нашої країни і якими лікують хворих у лікарнях, – приховуються від людей", – впевнена політик.

Вона переконана, що такими діями уряд ставить під загрозу здоров’я та життя громадян.

"Тому, блокуючи розсекречення та оприлюднення даних про реальні побічні ефекти, які викликають ліки, що постачаються до України, уряд ставить під загрозу здоров’я та життя громадян. І єдина можливість змінити ситуацію - прийняти законопроект 4074, який зобов’яже урядовців сказати людям правду", - написала парламентар.

Голова профільного комітету ВР сподівається на консолідацію народних депутатів, які врешті підтримають законопроект у другому читанні на засіданні парламенту у четвер, 21 червня.

"Проблема є нагальною, законопроект планують голосувати вже в четвер. Сподіваюся на принциповість та політичну волю керівництва ВР та депутатів", – резюмувала Богомолець, яка є співавтором законопроекту №4074.

Нагадаємо, проект закону про внесення зміни до статті 9 закону України "Про лікарські засоби" був проголосований парламентом у першому читанні ще в листопаді 2016 року.