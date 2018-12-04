Богомолец: из-за продления действия закона о международных закупках украинцы потеряют 2 млрд гривен

Фото: Ольга Багомолец (пресс-служба)

В Верховной раде продлили действие закона о международных закупках

В Верховной раде продлили действие закона о международных закупках, из-за которого страна уже переплатила около двух миллиардов гривен. Об этом сообщила народный депутат и председатель комитета Верховной рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец в блоге.

"Шулеры, мошенники и "наперсточники". Только так могу назвать тех нелюдей, которые втихаря, ночью протянули пролонгации закона о международных закупках до 2020 года во время голосования за бюджет в парламенте. Вся страна знает, что поставки медикаментов в такой способ происходят с неадекватным опозданием на 12-24 месяца. Средства выводятся за рубеж, а больные люди просто остаются без лекарств", - пояснила парламентарий.

По ее словам, медикам руководство Министерства приказывает "закрыть рот" и молчать, иначе уволят с работы, как это показательно и цинично произошло в онкоцентре Охматдета.

"Я подчеркиваю: то, что произошло ночью, а именно дополнение заключительных положений проекта закона, было внесено с нарушением требований статей Регламента ВРУ (116 и 158)", - написала народный депутат.

Ольга Богомолец обратилась к председателю комитета ВР Украины по вопросам бюджета Андрею Павелко с требованием сообщить, по чьей инициативе и на каких основаниях предложение было внесено в проект закона "О Государственном бюджете на 2019 год".

"Украинцы имеют право знать имена своих "героев бюджетной ночи" - тех, кого лично должны благодарить за то, что они сами, их родители и дети не получат в больницах жизненно необходимых лекарств, за которые заплатило государство, на протяжении следующих двух лет. Напомню, что за такой "сервис" (поставки через 12-24 месяца после 100% предоплаты) мы еще платим международным посредникам вознаграждение и логистику до 6,5 % от общей суммы закупок, которое на 2019, 2018 и 2017 годы составляет 6 миллиардов гривен, а в 2016-м составляло 4 млрд грн", - возмущается председатель комитета по вопросам здравоохранения.

По ее словам, если сделать подсчет, легко можно увидеть, что из-за несостоятельности руководства Минздрава делать закупки через систему ProZorro и выполнять свои функции украинцы заплатили почти 2 млрд грн, а медикаменты получат "когда-нибудь".

"Как уже отмечалось, при этом 450 млн грн в бюджете на покрытие потребностей в лечении онкобольных детей эти же самые "герои" не нашли. Уверена, все они в полной мере должны нести ответственность за свои антинародные поступки и обязательно будут привлечены к ответственности после того, как в Украине появится справедливая власть. А пока мы должны ждать ответ от них и внесем их имена в книгу народного позора", - резюмировала Ольга Богомолец.