Богомолець: через продовження дії закону про міжнародні закупівлі українці втратять 2 млрд гривень

Фото: Ольга Багомолець (прес-служба)

У Верховній раді продовжили дію закону про міжнародні закупівлі

У Верховній раді продовжили дію закону про міжнародні закупівлі, через який країна вже переплатила близько двох мільярдів гривень. Про це повідомила народний депутат та голова комітету Верховної ради з питань охорони здоров’я Ольга Богомолець у блозі.

"Шулери, шахраї та "наперсточники". Тільки так можу назвати тих нелюдів, які тишком-нишком, уночі протягнули пролонгацію закону про міжнародні закупівлі до 2020 року під час голосування за бюджет у парламенті. Уся країна знає, що постачання медикаментів у такий спосіб відбуваються з неадекватним запізненням на 12-24 місяці. Кошти виводяться за кордон, а хворі люди просто залишаються без ліків", - пояснила парламентар.

За її словами, медикам керівництво Міністерства наказує "стулити пельку" і мовчати, інакше - звільнять з роботи, як це показово та цинічно відбулося в онкоцентрі Охматдиту.

"Я наголошую: те, що відбулося вночі, а саме доповнення прикінцевих положень проекту закону, було внесено з порушенням вимог статей Регламенту ВРУ (116 та 158)", - написала народний депутат.

Ольга Богомолець звернулась до голови комітету ВР України з питань бюджету Андрія Павелка з вимогою повідомити, за чиєю ініціативою та на яких підставах пропозицію було внесено у проект закону "Про Державний бюджет на 2019 рік".

"Українці мають право знати імена своїх "героїв бюджетної ночі" - тих, кому особисто мають завдячувати за те, що вони самі, їхні батьки та діти не отримають у лікарнях життєво необхідних ліків, за які заплатила держава, упродовж наступних двох років. Нагадаю, що за такий "сервіс" (постачання через 12–24 місяці після 100% передоплати) ми ще сплачуємо міжнародним посередникам винагороду та логістику до 6,5 % від загальної суми закупівель, яка на 2019, 2018 і 2017 роки становить по 6 мільярдів гривень, а у 2016-му становила 4 млрд грн", - обурюється голова Комітету з питань охорони здоров’я.

За її словами, якщо зробити підрахунок, легко можна побачити, що за неспроможність керівництва МОЗ робити закупівлі через систему ProZorro і виконувати свої функції українці заплатили майже 2 млрд грн, а медикаменти отримають "колись".

"Як уже наголошувалось, при цьому 450 млн грн в бюджеті на покриття потреб у лікуванні онкохворих дітей ці ж самі "герої" не знайшли. Впевнена, всі вони повною мірою мають нести відповідальність за свої антинародні вчинки та обов'язково будуть притягнуті до відповідальності після того, як в Україні з'явиться справедлива влада. А поки мусимо чекати на відповідь від них і внесемо їхні імена у книгу народної ганьби", - резюмувала Ольга Богомолець.