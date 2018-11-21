Богомолец: отстранение от власти олигархов будет означать победу Революции Достоинства

Фото: Ольга Богомолец (Виталий Носач, РБК-Украина)

Богомолец отметила, что Революция Достоинства дала украинцам шанс стать нацией

Революция Достоинства впервые за годы независимости дала украинцам шанс стать нацией, в то же время, окончательная победа революции наступит тогда, когда от власти будут отстранены олигархи. Об этом народный депутат, председатель парламентского комитета по вопросам здравоохраниения Ольга Богомолец написала в своем блоге на сайте "Украинская правда".

По словам политика, еще 5 лет назад нации, как высшей формы организации народа, в Украине не было, как не было и настоящей независимости. А все государственные атрибуты были фиктивными, права и свободы людей существовали только на бумаге.

"Сегодня, в результате Революции Достоинства, у нас рождается новая нация, как высшая форма общности людей, которые проживают на территории Украины. К нам приходит осознание наших национальных интересов, нашего исторического выбора, нашей исторической цели. В такой ситуации мы были законсервированы и обречены навсегда быть вторичными и хуже чем Россия, и мы бы никогда не смогли сделать скачок и выйти на новый уровень развития", - заявила Богомолец.

Она добавила, что Революция Достоинства такой шанс дала украинцам. И задала вопрос: смогли ли украинцы этим шансом сполна воспользоваться?

"На первый взгляд мы провалили все, что могли: у власти снова олигархи, украинцы массово бегут из страны, вокруг - сплошная депрессия и пессимизм. Но история еще не завершена, и мы не можем не замечать, как изменилось за эти годы общество и все мы", - отметила народный депутат.

Парламентарий уверена, что гражданское общество в Украине будет расти и расширяться. По ее убеждению, когда критическая масса активных и честных людей перевесит и сможет отстранить от власти олигархов - именно это станет окончательной победой украинцев и Революции Достоинства.

"Да, сегодня власть топчется на месте и тянет нас в прошлое, но общество идет вперед. И я верю, что наши жертвы были ненапрасными, верю в победу революции и победу нашей нации. Слава Украине!", - завершила Богомолец.