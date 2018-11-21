Богомолець: усунення від влади олігархів означатиме перемогу Революції Гідності

Фото: Ольга Богомолець (Віталій Носач, РБК-Україна)

Богомолець зазначила, що Революція Гідності дала українцям шанс стати нацією

Революція Гідності вперше за роки незалежності дала українцям шанс стати нацією, водночас, остаточна перемога революції наступить тоді, коли від української влади будуть усунені олігархи. Про це народний депутат, голова парламентського комітету з питань охорони здоров'я Ольга Богомолець написала у своєму блозі на сайті "Українська правда".

За словами політика, ще 5 років тому нації, як вищої форми організації народу, в Україні не було, як не було і справжньої незалежності. А всі державні атрибути були фіктивними, права та свободи людей існували лише на папері.

"Сьогодні, внаслідок Революції Гідності, в нас народжується нова нація, як вища форма спільноти людей, які проживають на території України. До нас приходить усвідомлення наших національних інтересів, нашого історичного вибору, нашої історичної мети. У такій ситуації ми були законсервовані та приречені назавжди бути вторинними та гіршими за Росію, і ми б ніколи не змогли зробити стрибок та вийти на новий рівень розвитку", - заявила Богомолець.

Вона додала, що Революція Гідності такий шанс українцям дала. Та поставила питання: чи змогли українці цим шансом сповна скористатися?

"На перший погляд ми провалили все, що могли: при владі знову олігархи, українці масово тікають з країни, навколо - суцільна депресія та песимізм. Але історію ще не завершено, і ми не можемо не помічати, як змінилося за ці роки суспільство і всі ми", - зазначила народний депутат.

Парламентар впевнена, що громадянське суспільство в Україні буде рости та ширитися. На її переконання, коли критична маса активних та чесних людей переважить і зможе усунути від влади олігархів - саме це стане остаточною перемогою українців і Революції Гідності.

"Так, сьогодні влада тупцює на місці та тягне нас у минуле, але суспільство йде вперед. І я вірю, що наші жертви були недаремними, вірю в перемогу революції та перемогу нашої нації. Слава Україні!", - завершила Богомолець.