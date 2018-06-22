Богомолец: только изменив экономический курс мы сможем превратить Украину в сильное государство

Богомолец подчеркнула, что "шоковая терапия" в Украине продолжается уже слишком долго

Власти уже более четырех лет говорят об успешных реформах, однако жизнь украинцев только ухудшается – ни в одной стране мира "шоковая терапия" не длилась так долго, как в Украине. Об этом народный депутат и председатель комитета Верховной рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец написала на своей странице в Facebook.

"Уже более четырех лет мы слышим от власти громкие разговоры о реформах, но украинцы видят, что их жизнь только ухудшается, людей сводят до уровня нищих, которым не хватает денег даже на самое необходимое – еду, лекарства и оплату коммунальных услуг", – констатировала парламентарий.

По ее словам, украинцам уже надоело ждать результатов реформ.

"Люди задаются справедливым вопросом: сколько могут продолжаться реформы, которые делают жизнь невыносимой? Сколько ждать светлого будущего? Полгода, год, два... Но не четыре! И они абсолютно правы. Ни в одной стране мира "шоковая терапия" не длилась так долго. Даже реформы Бальцеровича в Польше дали свой результат гораздо быстрее", – напомнила нардеп.

По ее мнению, когда главной целью реформ в Польше было быстрое развитие малого и среднего бизнеса, в Украине происходит лишь перераспределение денег между олигархами.

"Для сравнения, если сегодня доля малого и среднего бизнеса в ВВП Польши составляет 47-48%, то в Украине этот показатель упал до 10%. Мы стремительно деградируем, как государство, уровень жизни людей падает и псевдореформы лишь добивают нашу молодую и неокрепшую страну. Надо честно признать: на самом деле в Украине происходят не реформы, а сокращение расходов на нужды людей под прикрытием разговоров о реформах и переориентации денежных потоков", – уверена председатель профильного комитета ВР.

Богомолец возмущена тем, что государство экономит на самом необходимом.

"Экономия на здоровье и жизни людей, экономия на медицине и образовании, пенсионерах и детях, на всем, на чем можно сэкономить средства, и при этом – абсолютное равнодушие к развитию малого и среднего бизнеса, который сокращается в Украине бешеными темпами. К чему может привести такая политика, кроме коллапса экономики и полного обнищания людей?", – спросила парламентарий.

Она убеждена, что курс, выбранный нынешней властью, является ложным.

"Для того чтобы люди жили лучше, надо не больше экономить, а больше зарабатывать – развивать малый и средний бизнес, высокотехнологичные отрасли с высокой добавленной стоимостью, экспортировать не сырье, а готовую продукцию, создавать IT-кластеры и индустриальные парки, проводить новую индустриализацию страны и способствовать построению сотен и тысяч новых предприятий – больших и малых", – рассказала нардеп.

Она уверена, что правительство больше не прислушивается к потребностям собственного народа, а к иностранным партнерам, которые являются нашими конкурентами на мировых рынках, и поэтому никогда не будут заинтересованы в превращении Украины в могучее индустриальное государство.

"С экономической точки зрения мы можем быть им интересны только в качестве рынка сбыта и сырьевого придатка, с которого можно вывозить лес-кругляк, полезные ископаемые, янтарь, взамен сбывая свою продукцию с высокой добавленной стоимостью. Поэтому в вопросах внутренней политики и экономики нам, наконец, надо начать думать собственной головой и собственными интересами и сосредоточиться на развитии, а не на экономии", – отметила политик.

Председатель комитета по вопросам здравоохранения убеждена, что Украине необходимо обновление политического класса: эффективные менеджеры, профессионалы, отраслевые специалисты – люди, которые будут работать честно и вдохновенно.

"И только изменив экономический курс страны мы сможем, наконец, осуществить свою мечту, с которой стояли на Майдане – превратить Украину в сильную, ответственную, богатую европейскую державу", – резюмировала Богомолец.