Богомолець: тільки змінивши економічний курс ми зможемо перетворити Україну на сильну державу

Богомолець підкреслила, що "шокова терапія" в Україні триває вже занадто довго

Влада вже понад чотири роки говорить про успішні реформи, однак життя українців лише погіршується – у жодній країні світу "шокова терапія" не тривала так довго, як в Україні. Про це народний депутат та голова комітету Верховної ради з питань охорони здоров’я Ольга Богомолець написала на своїй сторінці у Facebook.

"Вже понад чотири роки ми чуємо від влади гучні розмови про реформи, але українці бачать, що їхнє життя лише погіршується, людей зводять до рівня жебраків, яким не вистачає грошей навіть на найбільш необхідне – їжу, ліки та оплату комунальних послуг", – констатувала парламентар.

За її словами, українцям вже набридло чекати результатів реформ.

"Люди задаються справедливим питанням: скільки можуть тривати реформи, які роблять життя нестерпним? Скільки чекати світлого майбутнього? Півроку, рік, два... Але ж не чотири! І вони абсолютно праві. У жодній країні світу "шокова терапія" не тривала так довго. Навіть реформи Бальцеровича у Польщі дали свій результат набагато швидше", – нагадала нардеп.

На її думку, коли головною метою реформ у Польщі був швидкий розвиток малого та середнього бізнесу, в Україні відбувається лише перерозподіл грошей між олігархами.

"Для порівняння, якщо сьогодні доля малого та середнього бізнесу у ВВП Польщі складає 47-48%, то в Україні цей показник впав до 10%. Ми стрімко деградуємо, як держава, рівень життя людей падає і псевдореформи лише добивають нашу молоду і незміцнілу країну. Треба чесно визнати: насправді в Україні відбуваються не реформи, а скорочення витрат на потреби людей під прикриттям розмов про реформи та переорієнтація грошових потоків", – впевнена голова профільного комітету ВР.

Богомолець обурена тим, що держава економить на найнеобхіднішому.

"Економія на здоров’ї та житті людей, економія на медицині і освіті, на пенсіонерах і дітях, на всьому, на чому можна заощадити кошти, і при цьому – абсолютна байдужість до розвитку малого та середнього бізнесу, який скорочується в України шаленими темпами. До чого може призвести така політика, окрім колапсу економіки та повного зубожіння людей?", – запитала парламентар.

На її переконання, курс, обраний нинішньою владою, є хибним.

"Для того щоб люди жили краще, треба не більше економити, а більше заробляти – розвивати малий та середній бізнес, високотехнологічні галузі з високою доданою вартістю, експортувати не сировину, а готову продукцію, створювати IT-кластери та індустріальні парки, проводити нову індустріалізацію країни та сприяти побудові сотень і тисяч нових підприємств – малих та великих", – розповіла нардеп.

Вона впевнена, що уряд більше дослухається не до потреб власного народу, а до закордонних партнерів, які є нашими конкурентами на світових ринках, і тому ніколи не будуть зацікавлені у перетворенні України на могутню індустріальну державу.

"З економічної точки зору ми можемо бути їм цікавими лише в якості ринку збуту та сировинного придатку, з якого можна вивозити ліс-кругляк, корисні копалини, бурштин, натомість збуваючи тут свою продукцію з високою доданою вартістю. Тому у питаннях внутрішньої політики та економіки нам, нарешті, треба почати думати власною головою і власними інтересами та зосередитися на розвитку, а не на економії", – зауважила політик.

Голова комітету з питань охорони здоров’я переконана, що Україні потрібне оновлення політичного класу: ефективні менеджери, професіонали, галузеві спеціалісти – люди, які будуть працювати чесно і натхненно.

"І тільки змінивши економічний курс країни ми зможемо, нарешті, здійснити свою мрію, з якою стояли на Майдані – перетворити Україну на сильну, відповідальну, заможну європейську державу", – підсумувала Богомолець.