Богомолец: благодаря закону о трансплантации 5 тысяч украинцев получили шанс на жизнь

Богомолец убеждена, что в Украине пришел конец "черной трансплантологии"

После того как президент Украины Петр Порошенко подписал закон о трансплантации в Украине пришел конец "черной трансплантологии". Об этом народный депутат и председатель комитета Верховной рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец заявила на странице в социальной сети Facebook.

"Черной трансплантологии" в Украине пришел конец. Только что во время личной встречи президент Украины сообщил мне, что подписал закон о трансплантации, который был принят парламентом 17 мая этого года. Наконец более 5 тысяч украинцев, нуждающихся в пересадке органов и тканей ежегодно, получили шанс на жизнь. А за 200 млн гривен, которые мы платим Беларуси за лечение наших детей, мы сможем дома вылечить вчетверо больше маленьких пациентов", – проинформировала парламентарий.

По ее словам, сразу после подписания президентом закона начинается кропотливая работа по внедрению в Украине новой современной и безопасной системы трансплантации, которая позволит полностью избежать всех рисков с незаконной пересадки органов и сделает невозможной "черную трансплантологию".

"С созданием Единого реестра доноров и реципиентов пересаживать органы от людей и людям, которые не внесены в реестр, станет невозможным. В законе предусмотрена презумпция несогласия – невозможно будет забрать органы у человека, если он не дал на это свое письменное согласие при жизни или запретил такое удаление – данные об этом также хранятся в реестре, и никто не сможет изменить волю человека", – продолжает Богомолец.

Председатель комитета по вопросам здравоохранения также сообщила, что донорами не смогут стать неопознанные лица, погибшие от насильственной смерти и в зоне АТО/ООС, а также дети-сироты.

"Стать донорами смогут лишь лица, которые сознательно предоставили письменное согласие на посмертное донорство или если человек не оставил никакого волеизъявления, решать эти вопросы могут ее ближайшие родственники. Наконец, трансплантация на 100% финансироваться государством, и это окончательно выбивает почву из-под ног "черных трансплантологов"", – уверена народный депутат.

Политик считает, что с принятием этого закона вообще исчезает потребность в поиске незаконных способов пересадки органов.

"Ведь если раньше механизм сбора и пересадки органов отсутствовал, и большинство больных умирали, не дождавшись трансплантации, то теперь – после создания реестра добровольных доноров должно стать больше, чем нужно. Реципиенту достаточно быть внесенным в будущего реестра, и Единая государственная информационная система автоматически подберет иммунологически совместимых донора и реципиента, а трансплант-координаторы по всей Украине организуют процесс забора, перевозки и пересадки органов человеку, который в этом нуждается", – резюмирует Богомолец.