Богомолець: завдяки закону про трансплантацію 5 тисяч українців отримали шанс на життя

Богомолець переконана, що в Україні настав кінець "чорній трансплантології"

Після того як президент України Петро Порошенко підписав закон про трансплантацію, в Україні настав кінець "чорній трансплантології". Про це народний депутат та голова комітету Верховної ради з питань охорони здоров’я Ольга Богомолець заявила на сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Чорній трансплантології" в Україні настав кінець. Щойно під час особистої зустрічі президент України повідомив мені, що підписав закон про трансплантацію, що був ухвалений парламентом 17 травня цього року. Нарешті понад 5 тисяч українців, що потребують пересадки органів та тканин щороку, отримали шанс на життя. А за 200 млн гривень, які ми сплачуємо Білорусі за лікування наших дітей, ми зможемо вдома вилікувати вчетверо більше маленьких пацієнтів", – проінформувала парламентарій.

За її словами, відразу після підписання президентом закону починається кропітка робота з впровадження в Україні нової сучасної та безпечної системи трансплантації, яка дозволить повністю уникнути всіх ризиків з незаконної пересадки органів та унеможливить "чорну трансплантологію".

"Зі створенням Єдиного реєстру донорів та реципієнтів пересаджувати органи від людей і людям, які не внесені до реєстру, стане неможливим. У законі передбачена презумпція незгоди – неможливо буде забрати органи в людини, якщо вона не надала на це свою письмову згоду при житті чи заборонила таке вилучення – дані про це також зберігатимуться у реєстрі, і ніхто не зможе змінити волю людини", – продовжує Богомолець.

Голова комітету також повідомила, що донорами не зможуть стати невпізнані особи, загиблі від насильницької смерті та в зоні АТО/ООС, а також діти-сироти.

"Стати донорами зможуть лише особи, які свідомо надали письмову згоду на посмертне донорство, або, якщо людина не залишила жодного волевиявлення, вирішувати ці питання можуть її найближчі родичі. Нарешті, трансплантація на 100% фінансуватиметься державою, і це остаточно вибиває ґрунт з-під ніг "чорних трансплантологів"", – впевнена народний депутат.

Політик вважає, що з ухваленням цього закону взагалі зникає потреба у пошуку незаконних способів пересадки органів.

"Адже якщо раніше механізм збору та пересадки органів був відсутнім, і більшість хворих помирали, не дочекавшись трансплантації, то тепер – після створення реєстру – добровільних донорів має стати більше, ніж потрібно. Реципієнту достатньо бути внесеним до майбутнього реєстру, і Єдина державна інформаційна система автоматично підбере імунологічно сумісних донора та реципієнта, а трансплант-координатори по всій Україні організують процес забору, перевезення та пересадки органів людині, яка цього потребує", – резюмує Богомолець.