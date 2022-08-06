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Богиня мести. ВСУ показали, как украинская "Фурия" уничтожает вражеский "Ураган"

Новина українською →
Суббота 06 августа 2022 15:29
Богиня мести. ВСУ показали, как украинская "Фурия" уничтожает вражеский "Ураган" Фото: ВСУ показали, как украинская "Фурия" уничтожает вражеский "Ураган" (facebook com usofcom)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские военные с помощью беспилотника "Фурия" уничтожили российскую реактивную систему залпового огня "Ураган".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 28 отдельную механизированную бригаду имени Рыцарей Зимнего Похода в Facebook.

"Фурия - это богиня мести. О ней слышали из древнеримской мифологии, и живет она в украинском небе. Ее миссия четкая: найти врага и направить на него огонь, - пишут военные.

Отмечается, что в субботу, 6 августа, украинский БПЛА нашел позиции российского "Урагана".

"Урагана уже нет. А Фурия летает и дальше", - добавляют в отдельной механизированной бригаде и демонстрируют видео работы дрона.

Напомним, 5 августа украинские защитники ликвидировали 79 российских военных, четыре танка Т-72 и две самоходные гаубицы "Мста-С" на южном направлении.

Кроме того, морские пехотинцы показали на видео успешное уничтожение группы российских оккупантов.

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