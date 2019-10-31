Богдан прокомментировал возможность своей отставки

Глава Офиса президента Андрей Богдан действительно написал заявление об увольнении в начале августа, но покинуть пост он не сможет, если так не решит президент. Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".

Богдан отметил, что ранее всегда писал заявление, когда видел "первый критический уровень".

"Я всегда на всех работах, видев первый некий критический уровень не то что недоверия, а неприятие или вопросы, писал заявление на увольнение с открытой датой, говоря: "пожалуйста, в любой момент мне точно есть куда идти",

- заявил он.

По его словам, во время написания заявления оппоненты Владимира Зеленского считали, что "за дискредитацию Богдана они дискредитируют президента и вообще власть".

"Это был момент, когда, насколько я помню, мы получили информацию, как наши политические оппоненты выстраивают и планируют свою работу - через мой бэкграунд, то, что я адвокат Коломойского, и адвокат, и адвокат того", - считает он.

По словам Богдана, у него "нет права уйти".

"Мы еще на стадии избирательной кампании договорились с Владимиром Александровичем, что я иду с ним до конца, до того момента, когда он не позволит мне уйти. Своего личного желания мало, я должен получить согласие президента", - сказал Богдан.

Напомним, ранее сообщалось, что руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об отставке. Однако он сначала отказался комментировать данную информацию.

После этого Владимир Зеленский подтвердил существование заявления на увольнение от главы Офиса президента.