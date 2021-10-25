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Богатые страны получили в 16 раз больше COVID-вакцин, чем бедные, - FT

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Понедельник 25 октября 2021 08:22
Богатые страны получили в 16 раз больше COVID-вакцин, чем бедные, - FT Фото: богатые страны получили в 16 раз больше COVID-вакцин, чем бедные (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мария Кучерявец

Глобальная инициатива COVAX, которая обеспечивает справедливый глобальный доступ к вакцинам против коронавируса в мире "в значительной мере провалилась". Доказательством этого является неравенство в доступе к вакцинам между богатыми и бедными странами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

По информации СМИ, миллионы людей в беднейших странах мира еще не получили ни одной прививки против коронавируса, в то время как жители самых богатых стран уже могут пройти ревакцинацию.

"Богатые страны получили в 16 раз больше вакцин от COVID-19 на душу населения, чем бедные страны, которые полагаются на программу COVAX, поддержанную ВОЗ", - говорится в сообщении.

В издании отмечают, что такая неровность может привести к росту заболеваемости и появлению более вирулентных штаммов, а также затормозить восстановление экономики в мире.

Напомним, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что у человечества есть все инструменты для того, чтобы преодолеть пандемию коронавируса, а именно - вакцины, однако их "используют неразумно".

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