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Багаті країни отримали в 16 разів більше COVID-вакцин, ніж бідні, - FT

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Понеділок 25 жовтня 2021 08:22
Багаті країни отримали в 16 разів більше COVID-вакцин, ніж бідні, - FT Фото: багаті країни отримали в 16 разів більше COVID-вакцин, ніж бідні (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Марія Кучерявець

Глобальна ініціатива COVAX, яка забезпечує справедливий глобальний доступ до вакцин проти коронавірусу у світі, "значною мірою провалилася". Доказом цього є нерівність у доступі до вакцин між багатими і бідними країнами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

За інформацією ЗМІ, мільйони людей в найбідніших країнах світу ще не отримали жодного щеплення проти коронавірусу, в той час, як жителі найбагатших країн вже можуть пройти ревакцинацію.

"Багаті країни отримали в 16 разів більше вакцин від COVID-19 на душу населення, ніж бідні країни, які покладаються на програму COVAX, підтриману ВООЗ", - йдеться в повідомленні.

У виданні зазначають, що така нерівність може привести до зростання захворюваності та появи більш вірулентних штамів, а також загальмувати відновлення економіки у світі.

Нагадаємо, глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що у людства є всі інструменти для того, щоб подолати пандемію коронавірусу, а саме - вакцини, однак їх "використовують нерозумно".

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