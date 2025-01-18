Богачук претендує на два титули: кинув виклик чемпіону, у якого немає суперників

Український боксер першої середньої ваги Сергій Богачук у березні може вийти на ринг у чемпіонському поєдинку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ​​ Supreme Boxing .

29 березня в Лас-Вегасі об'єднаний чемпіон американець Себастьян Фундора (21-1-1, 13 КО) повинен провести дебютний захист поясів за версіями WBC і WBO. Суперника у чемпіона поки що немає. Планувався мегафайт зі співвітчизником Ерролом Спенсом, але той відмовився.

Українець Богачук (25-2, 24 КО) звернувся до чемпіона та викликав того на бій:

"Себастьяне, у тебе тепер немає суперника. Я готовий зустрітися з тобою на рингу. Давай це зробимо. Адже ти чудово розумієш, що ми можемо показати вболівальникам неймовірний бій", – сказав вітчизняний боксер у відеозверненні.

Свій останній поєдинок Богачук провів 21 грудня 2024 року в рамках шоу Усик – Ф'юрі 2. Він впевнено здолав британця Ішмаеля Девіса: після шостого раунду суперник відмовився повертатися на ринг.

Зазначимо, що Богачук мав зустрітися з Фундорою у березні минулого року. Але WBC скасувала той бій та призначила американцю в суперники австралійського боксера Тіма Цзю.

Хто такий Сергій Богачук

29-річний уродженець Вінниці від початку професійної кар'єри у 2017 році провів 27 поєдинків, в яких здобув 25 перемоги (24 – достроково) та двічі поступився. Володів титулом тимчасового чемпіона світу за версією WBC.

Богачук – найкращий український боксер у своїй ваговій категорії. Входить до світової топ-5 бійців першої середньої ваги за рейтингом BoxRec.