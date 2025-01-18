Богачук претендует на два титула: бросил вызов чемпиону, у которого нет соперников

Украинский боксер первого среднего веса Сергей Богачук в марте может выйти на ринг в чемпионском поединке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Supreme Boxing .

29 марта в Лас-Вегасе объединенный чемпион американец Себастьян Фундора (21-1-1, 13 КО) должен провести дебютную защиту поясов по версиям WBC и WBO. Соперника у чемпиона пока что нет. Планировался мегафайт с соотечественником Эрролом Спенсом, но тот отказался.

Украинец Богачук (25-2, 24 КО) обратился к чемпиону и вызвал того на бой:

"Себастьян, у тебя теперь нет соперника. Я готов встретиться с тобой на ринге. Давай это сделаем. Ведь ты прекрасно понимаешь, что мы можем показать болельщикам невероятный бой", - сказал отечественный боксер в видеообращении.

Свой последний поединок Богачук провел 21 декабря 2024 года в рамках шоу Усик - Фьюри 2. Он уверенно одолел британца Ишмаэля Дэвиса: после шестого раунда соперник отказался возвращаться на ринг.

Отметим, что Богачук должен был встретиться с Фундорой в марте прошлого года. Но WBC отменила тот бой и назначила американцу в соперники австралийского боксера Тима Цзю.

Кто такой Сергей Богачук

29-летний уроженец Винницы с начала профессиональной карьеры в 2017 году провел 27 поединков, в которых одержал 25 побед (24 - досрочно) и дважды уступил. Владел титулом временного чемпиона мира по версии WBC.

Богачук - лучший украинский боксер в своей весовой категории. Входит в мировой топ-5 бойцов первого среднего веса по рейтингу BoxRec.