ua en ru
Чт, 21 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Богачук отримає шанс помсти: реванш з Адамсом у Лас-Вегасі

Середа 20 серпня 2025 14:24
UA EN RU
Богачук отримає шанс помсти: реванш з Адамсом у Лас-Вегасі Сергій Богачук (фото: instagram.com/sbohachuk)
Автор: Катерина Урсатій

Український боксер Сергій Богачук знову зустрінеться з американцем Брендоном Адамсом у реваншевому поєдинку.

Про деталі реваншу повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Ring.

Андеркарт бою Альвареса та Кроуфорда.

У центральному бою шоу зустрінуться мексиканець Сауль "Канело" Альварес та американець Теренс Кроуфорд.

Бій між Сергієм (26-2, 24 нокаути) та Брендоном (25-4, 16 нокаутів) відбудеться у другій середній вазі на 10 раундів із контрактною вагою 156 фунтів.

Окрім Богачука та Адамса, в андеркарті запланований бій американця Джермайна Франкліна (23-2, 15 нокаутів) проти казахстанського нокаутера Івана Дичка (15-0, 14 нокаутів) на 10 раундів.

Нагадаємо, перший бій між Богачуком і Адамсом пройшов у березні 2021 року в Пуерто-Ріко і завершився перемогою американця технічним нокаутом у восьмому раунді.

Українець упав за 26 секунд до кінця раунду, піднявся до відліку рефері, але спіткнувся, і бій було зупинено.

Кар’єра українця після поразки

Після поразки від Адамса Богачук виграв вісім із дев’яти наступних поєдинків.

Його єдиною невдачею за цей період став бій проти Верджила Ортіса-молодшого у серпні 2024 року, коли український боксер програв рішенням більшості у Лас-Вегасі.

У травні 2025 року Богачук здобув перемогу над американцем Майклом Фоксом у нетитульному поєдинку, відзначившись уперше у кар’єрі перемогою за всі 10 раундів.

Де і коли дивитися реванш Богачука та Адамса

Поєдинок відбудеться у суботу, 13 вересня, на стадіоні Allegiant у Лас-Вегасі.

Реванш транслюватиметься на YouTube у рамках андеркарду бою Канело - Кроуфорд.

Основні поєдинки вечора, включно з головним протистоянням Альвареса та Кроуфорда, будуть доступні для перегляду на платформі Netflix.

Хто такий Сергій Богачук

30-річний українець з Вінниччини дебютував на професійному рингу у 2017 році. Провів 28 боїв, здобувши 26 перемог, 24 з яких нокаутом.

Богачук двічі зазнавав поразок, включно з поразкою Верджилу Ортісу за тимчасовий титул WBC у першій середній вазі.

У 2022-2023 роках український боксер володів поясом WBC Continental America у першій середній вазі.

Зазначимо, що абсолютний чемпіон у хевівейті, Олександр Усик вперше за довгий час не увійшов у топ-10 рейтингу BoxRec.

Також ми писали, що Усик може втратити титул IBF.

А ще вам буде цікаво дізнатися, як новий "закон імені Мухаммеда Алі" може повністю змінити правила боксу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Бокс
Новини
Краще зачинити вікна. У Мукачево ліквідують наслідки ракетного удару РФ
Краще зачинити вікна. У Мукачево ліквідують наслідки ракетного удару РФ
Аналітика
Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"