Богачук отримає шанс помсти: реванш з Адамсом у Лас-Вегасі

Український боксер Сергій Богачук знову зустрінеться з американцем Брендоном Адамсом у реваншевому поєдинку.

Про деталі реваншу повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Ring .

Андеркарт бою Альвареса та Кроуфорда.

У центральному бою шоу зустрінуться мексиканець Сауль "Канело" Альварес та американець Теренс Кроуфорд.

Бій між Сергієм (26-2, 24 нокаути) та Брендоном (25-4, 16 нокаутів) відбудеться у другій середній вазі на 10 раундів із контрактною вагою 156 фунтів.

Окрім Богачука та Адамса, в андеркарті запланований бій американця Джермайна Франкліна (23-2, 15 нокаутів) проти казахстанського нокаутера Івана Дичка (15-0, 14 нокаутів) на 10 раундів.

Нагадаємо, перший бій між Богачуком і Адамсом пройшов у березні 2021 року в Пуерто-Ріко і завершився перемогою американця технічним нокаутом у восьмому раунді.

Українець упав за 26 секунд до кінця раунду, піднявся до відліку рефері, але спіткнувся, і бій було зупинено.

Кар’єра українця після поразки

Після поразки від Адамса Богачук виграв вісім із дев’яти наступних поєдинків.

Його єдиною невдачею за цей період став бій проти Верджила Ортіса-молодшого у серпні 2024 року, коли український боксер програв рішенням більшості у Лас-Вегасі.

У травні 2025 року Богачук здобув перемогу над американцем Майклом Фоксом у нетитульному поєдинку, відзначившись уперше у кар’єрі перемогою за всі 10 раундів.

Де і коли дивитися реванш Богачука та Адамса

Поєдинок відбудеться у суботу, 13 вересня, на стадіоні Allegiant у Лас-Вегасі.

Реванш транслюватиметься на YouTube у рамках андеркарду бою Канело - Кроуфорд.

Основні поєдинки вечора, включно з головним протистоянням Альвареса та Кроуфорда, будуть доступні для перегляду на платформі Netflix.

Хто такий Сергій Богачук

30-річний українець з Вінниччини дебютував на професійному рингу у 2017 році. Провів 28 боїв, здобувши 26 перемог, 24 з яких нокаутом.

Богачук двічі зазнавав поразок, включно з поразкою Верджилу Ортісу за тимчасовий титул WBC у першій середній вазі.

У 2022-2023 роках український боксер володів поясом WBC Continental America у першій середній вазі.