"Бог любить трійцю": Командувач ВМС натякнув на підготовку нової атаки на Керченський міст
Командувач Військово-морських сил України Олексій Неїжпапа натякнув на можливу підготовку Сил оборони до нової атаки на Керченський міст. Попередні українські атаки послабили російську логістику.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію The Guardian.
У розмові з британським ЗМІ віце-адмірал Неїжпапа висловив оптимізм, що українській армії вдасться зруйнувати Керченський міст, який Росія незаконно побудувала для з'єднання своєї території з окупованим Кримом.
"Росіяни розуміють, що ми активно обговорюємо третю операцію. Є така приказка: Бог любить трійцю", - сказав він, посміхаючись.
За його словами, російські військові більше не можуть перевозити важкі вагони через залізничний міст після два попередні українські удари, які пошкодили дорожню та залізничну структуру.
Українські атаки на Керченський міст
У жовтні 2022 року Україна здійснила успішну атаку на Керченський міст, використовуючи вантажівку, наповнену вибухівкою. Вибух призвів до обвалення двох прольотів автомобільної частини мосту та пошкодження залізничної колії.
У липні 2023 року відбулася друга атака, під час якої українські морські дрони Sea Baby завдали удару по мосту, що спричинило значні пошкодження дорожнього полотна та ускладнило логістичні постачання російських військ.
Ці операції мали на меті зірвати постачання військової техніки та боєприпасів російським військам, які дислокуються в Криму.
У липні минулого року Неїжпапа заявляв, що для звільнення Криму потрібно знищити Керченський міст. Споруда, за його словами, все ще залишається ланцюжком постачань для окупаційних військ, хоча і не в тих обсягах, що до атак на нього.
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