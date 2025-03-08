"Бог любит троицу": Командующий ВМС намекнул на подготовку новой атаки на Керченский мост
Командующий Военно-морских сил Украины Алексей Неижпапа намекнул на возможную подготовку Сил обороны к новой атаке на Керченский мост. Предыдущие украинские атаки ослабили российскую логистику.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию The Guardian.
В разговоре с британским СМИ вице-адмирал Неижпапа выразил оптимизм, что украинской армии удастся разрушить Керченский мост, который Россия незаконно построила для соединения своей территории с оккупированным Крымом.
"Россияне понимают, что мы активно обсуждаем третью операцию. Есть такая поговорка: Бог любит троицу", - сказал он, улыбаясь.
По его словам, российские военные больше не могут перевозить тяжелые вагоны через железнодорожный мост после двух предыдущих украинских ударов, которые повредили дорожную и железнодорожную структуру.
Украинские атаки на Керченский мост
В октябре 2022 года Украина осуществила успешную атаку на Керченский мост, используя грузовик, наполненный взрывчаткой. Взрыв привел к обрушению двух пролетов автомобильной части моста и повреждению железнодорожного пути.
В июле 2023 года состоялась вторая атака, во время которой украинские морские дроны Sea Baby нанесли удар по мосту, что повлекло значительные повреждения дорожного полотна и затруднило логистические поставки российских войск.
Эти операции имели целью сорвать поставки военной техники и боеприпасов российским войскам, которые дислоцируются в Крыму.
В июле прошлого года Неижпапа заявлял, что для освобождения Крыма нужно уничтожить Керченский мост. Сооружение, по его словам, все еще остается цепочкой поставок для оккупационных войск, хотя и не в тех объемах, что до атак на него.
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