Боевиков на Донбассе снабжают новыми партиями вооружения, - разведка

Во временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей свозят новые партии вооружения и боеприпасов российского производства. Это происходит в течение месяца.

Сообщается, что на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях с территории РФ ввезли свыше 1,4 тысячи тонн топлива, а также новые партии вооружения и боеприпасов российского производства, в том числе противотанковые управляемые ракеты, снайперские комплексы, противотанковые и противопехотные мины.

На временно оккупированную территорию в Луганской области перевезли самоходные артиллерийские установки после проведения ремонта на предприятиях РФ.