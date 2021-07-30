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Боевиков на Донбассе снабжают новыми партиями вооружения, - разведка

Автор: Анастасия Рокитна

Во временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей свозят новые партии вооружения и боеприпасов российского производства. Это происходит в течение месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Сообщается, что на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях с территории РФ ввезли свыше 1,4 тысячи тонн топлива, а также новые партии вооружения и боеприпасов российского производства, в том числе противотанковые управляемые ракеты, снайперские комплексы, противотанковые и противопехотные мины.

На временно оккупированную территорию в Луганской области перевезли самоходные артиллерийские установки после проведения ремонта на предприятиях РФ.

Напомним, боевики минировали Пивденне и применяли ракетные комплексы, минометы и гранатометы.

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боевикиРоссийская ФедерацияВооруженные силы Украины