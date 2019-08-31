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Боевики 4 раза обстреляли позиции ООС на Донбассе

Новости » Происшествия    31.08.2019 - 14:42
Боевики 4 раза обстреляли позиции ООС на Донбассе
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Потерь среди украинских военных нет

С утра 31 августа в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе не зафиксированы потери среди украинских военнослужащих. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны.

Так, по состоянию на 12:00 российско-оккупационные войска 4 раза обстреляли позиции подразделений Объединенных сил вопреки договоренности о прекращении огня на Донбассе. При этом запрещенное минскими соглашениями вооружение не применялось.

По данным оборонного ведомства, российские наемники из гранатометов различных систем, образцов пехотного и стрелкового оружия обстреливали позиции украинских военных в районе населенных пунктов Зайцево и Травневое.

"По состоянию на данный момент ситуация стабильная. Военнослужащие Объединенных сил продолжают надежно контролировать ситуацию на линии соприкосновения. Боевых потерь в рядах украинских подразделений с начала суток не учтено", - говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки, 30 августа, в зоне проведения ООС на Донбассе в результате вражеского обстрела погиб один украинский военный и еще один получил ранения. Боевики били из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

РБК-Украина писало, что на Донбассе в среду, 28 августа, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники применили беспилотник для сброса гранаты.

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