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Боевики второй раз за неделю обстреляли Травневое, попали в дом

Автор: РБК-Украина

Сегодня, 28 августа, в промежуток времени с 14:05 по 14:15, оккупанты обстреляли населенный пункт Травневое. Применяли автоматический гранатомет АГС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Огонь боевики вели с временно оккупированного населенного пункта Гольмовский.

В результате обстрела повреждены окно, стену, придомовая территория частного домовладения по улице Центральная, дом 4.

Указанная частная территория уже второй раз в течение недели подвергается обстрелам со стороны российско-оккупационных войск.

Украинской стороной СЦКК проведения верификацию последствий обстрела и с помощью установленного координационного механизма проинформирован СММ ОБСЕ.

Фото: на Донбассе обстреляли гражданских в Травневом (facebook.com/pressjfo.news)

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