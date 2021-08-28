Боевики второй раз за неделю обстреляли Травневое, попали в дом

Сегодня, 28 августа, в промежуток времени с 14:05 по 14:15, оккупанты обстреляли населенный пункт Травневое. Применяли автоматический гранатомет АГС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.
Огонь боевики вели с временно оккупированного населенного пункта Гольмовский.
В результате обстрела повреждены окно, стену, придомовая территория частного домовладения по улице Центральная, дом 4.
Указанная частная территория уже второй раз в течение недели подвергается обстрелам со стороны российско-оккупационных войск.
Украинской стороной СЦКК проведения верификацию последствий обстрела и с помощью установленного координационного механизма проинформирован СММ ОБСЕ.
Фото: на Донбассе обстреляли гражданских в Травневом (facebook.com/pressjfo.news)