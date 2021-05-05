Боевики впервые за год обстреляли автомобиль наблюдательной группы на Донбассе

"В кунге (кузов универсальный нулевого габарита - ред.) автомобиля наблюдательного группы выявлено два выходных пулевые отверстия, которые стали следствием обстрела из пулемета калибра 7,62 мм", - сообщили в штабе.

В ходе верификации было установлено, что автофургон был разрушен в результате обстрела со стороны боевиков около 18:40. Огонь велся из стороны временно оккупированной Ужовки в направлении Водяного.

"Следует отметить, что это первый подобный факт с момента действия мер по всеобъемлющему режиму прекращения огня. Указанное грубое нарушение режима прекращения огня является ярким доказательством нежелания РФ прекратить войну в Украине и свидетельствует о попытках дальнейшей эскалации вооруженного противостояния вдоль линии разграничения сторон", - отметили в ООС.

Фото: боевики 3 мая обстреляли автомобиль украинской стороны СЦКК (facebook.com/pressjfo.news)

Также в штабе добавили, что на протяжении марта-апреля оккупанты развернули очередной этап кампании по дискредитации режима прекращения огня на Донбассе.

"Целью спланированного комплекса акций является нивелирование роли СММ ОБСЕ в урегулировании конфликта на Востоке Украины, альтернативная интерпретация согласованного сторонами механизма взаимодействия для реагирования на нарушения режима прекращения огня с последующим продвижением выгодной оккупантам редакции мероприятий, продиктованных русскими кураторами", - пояснили в СЦКК.