Боевики возобновляют присутствие на участке разведения сил в Золотом, - штаб ООС

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали нарушение пророссийскими боевиками договоренностей по разведению сил и средств на Донбассе. Наемники возобновляют военное присутствие на участке разведения в Золотом.

Об этом сообщило командование операции Объединенных сил на странице в Facebook .

Беспилотник миссии ОБСЕ 15 марта обнаружил в пределах участка разведения Золотое примерно 800 противотанковых мин, которые принадлежат пророссийским боевикам из так называемой "ЛНР".

На следующий день, 16 марта, наблюдатели в очередной раз зафиксировали 5 контейнеров внутри огороженной площадки на дороге, которая ведет в Золотое-5, и еще два контейнера за 50 и 350 метров от других.

"Оккупанты грубо нарушают достигнутые договоренности, возобновляя военное присутствие на участке разведения Золотое... Указанные нарушения фиксируются миссией ежедневно, начиная с января текущего года", - заявили в штабе ООС.