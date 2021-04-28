Боевики с воскресенья трижды обстреливали прифронтовое Водяное

"Украинская сторона СЦКК сообщает о длительных обстрелах вооруженными формированиями РФ с временно оккупированной территории Донецкой области населенного пункта Водяное", - заявили в штабе.

Оккупанты во время обстрелов населенного пункта применяют запрещенную минскими договоренностями артиллерию 120-го калибра. Боевики открывают огонь с позиций возле Саханки, Ужовки, Пикузов и Верхнетошковского.

Как рассказали в штабе, во время обстрела, который произошел еще 14 апреля, один из осколочно-фугасных снарядов попал в дом семьи Сухих. Снаряд не взорвался, потому что на подлете у него отсоединился взрыватель.

"Военные успешно изъяли и утилизировали опасную находку. Маркировка на уцелевшем боеприпасе служит весомым доказательством того, что оружие наемникам на оккупированных территориях поставляет РФ, которая стремится продолжить и нарастить огневое противостояние на востоке Украины", - отметили в командовании.

Фото: Водяное снова попало под обстрел боевиков (фото facebook.com/pressjfo.news)