UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Боевики с воскресенья трижды обстреливали прифронтовое Водяное

Автор: Дмитрий Левицкий

Пророссийские боевики трижды с воскресенья обстреливали населенный пункт Водяное на Донбассе. Прифронтовой поселок попадал под вражеский обстрел 25, 26 и 27 апреля.

Об этом сообщило командование операции Объединенных сил на странице в Facebook.

"Украинская сторона СЦКК сообщает о длительных обстрелах вооруженными формированиями РФ с временно оккупированной территории Донецкой области населенного пункта Водяное", - заявили в штабе.

Оккупанты во время обстрелов населенного пункта применяют запрещенную минскими договоренностями артиллерию 120-го калибра. Боевики открывают огонь с позиций возле Саханки, Ужовки, Пикузов и Верхнетошковского.

Как рассказали в штабе, во время обстрела, который произошел еще 14 апреля, один из осколочно-фугасных снарядов попал в дом семьи Сухих. Снаряд не взорвался, потому что на подлете у него отсоединился взрыватель.

"Военные успешно изъяли и утилизировали опасную находку. Маркировка на уцелевшем боеприпасе служит весомым доказательством того, что оружие наемникам на оккупированных территориях поставляет РФ, которая стремится продолжить и нарастить огневое противостояние на востоке Украины", - отметили в командовании.

Фото: Водяное снова попало под обстрел боевиков (фото facebook.com/pressjfo.news)

Напомним, под вражеские обстрелы попадает не только Водяное. Как писало РБК-Украина, за неделю оккупационные войска обстреляли четыре населенных пункта на подконтрольной украинскому правительству части Донбасса.

Добавим, еще один обстрел Водяного произошел 24 апреля. Тогда под огнем боевиков оказались гражданские объекты и инфраструктура.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ДонбассобстрелДонецкая областьбоевики