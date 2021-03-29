Боевики восемь раз обстреляли украинские позиции на Донбассе

В частности, возле населенных пунктов Талаковка и Водяное, что на Приазовье противник открывал огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. У Причепиловки враг применил ручной противотанковый гранатомет. Вблизи поселков Южного и Широкино противник обстреливал позиции украинских защитников из минометов калибра 82 мм

В направлении населенного пункта Луганское врагом было произведено дистанционное минирование позиций украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

А также из минометов 120-мм был обстрелян населенный пункт Водяное, что на Приазовье.

Боевых потерь среди украинских защитников и гражданского населения нет.

По состоянию на 7 часов утра, 29 марта, со стороны российско-оккупационных войск было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Так неподалеку Светлодарска российско-оккупационные войска открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Потерь среди защитников Вооруженных Сил Украины нет.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что президент России Владимир Путин относительно войны на Донбассе занял выжидательную позицию. Он ищет слабое место, чтобы решить конфликт на языке ультиматумов.

Кроме того, президент Владимир Зеленский планирует обсудить ситуацию на Донбассе с лидерами стран Нормандского формата. Также обсудят дальнейшие действия для урегулирования ситуации.