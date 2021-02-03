Боевики восемь раз обстреляли украинские позиции на Донбассе

За прошедшие сутки, 2 февраля, на Донбассе было зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня. В результате выстрела снайпера получил тяжелое ранение и умер военнослужащий.

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.

Так, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север", вблизи Южного, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Неподалеку от населенного пункта Шумы российско-оккупационные войска вели в сторону украинских позиций прицельный снайперский огонь. В результате выстрела снайпера погиб военнослужащий.

Возле Крымского оккупанты открывали огонь из подствольного гранатомета, а вблизи населенного пункта Зайцевое – из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток", неподалеку Павлополя, оккупанты вели прицельный огонь из автоматического станкового и станкового противотанкового гранатометов, а недалеко от Водяного, что на Приазовье – защитники заметили работу вражеского снайпера.

От начала текущих суток, 3 февраля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Ранее стало известно, что российские боевики обстреляли в Луганской области беспилотник Миссии ОБСЕ. Также они ограничивали передвижение патрулей СММ.

Напомним, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что проведение пропагандистского "форума" в оккупированном Донецке свидетельствует о том, что на Донбассе обостряется ситуация.