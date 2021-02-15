ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Боевики под вечер дважды нарушили перемирие на Донбассе

Новина українською → Донбасс, Понедельник 15 февраля 2021 18:02
Боевики под вечер дважды нарушили перемирие на Донбассе Фото: украинские военные (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Дмитрий Левицкий

С начала 15 февраля в зоне проведения операции Объединенных сил зафиксировали два нарушения перемирия. Пророссийские боевики вечером обстреляли позиции украинских военных возле Славного и Светлодарска.

Об этом сообщило командование ООС на странице в Facebook.

Возле Славного российско-оккупационные силы открыли огонь в сторону украинских военных из станкового противотанкового гранатомета. Обстрел был неприцельным.

Из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета пророссийские боевики стреляли сегодня возле Светлодарска.

В результате обстрелов украинские военные не пострадали. О всех фактах нарушения "тишины" украинская сторона уведомила представителей ОБСЕ.

Кроме того, украинские саперы сегодня разминировали почти 2 гектара прифронтовой территории и передали на уничтожение 31 взрывоопасный предмет.

Напомним, вчера пророссийские боевики трижды нарушали перемирие на Донбассе. Оккупанты открывали огонь возле Водяного и Новоалександровки.

Добавим, сегодня в оккупированной Горловке неизвестные взорвали автомобиль одного из главарей "ДНР". Террорист выжил, но с осколочными ранениями попал в больницу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия Донбасс обстрел боевики перемирие сводка ООС
NEWS
Карантин в Украине могут продлить до 30 апреля
Карантин в Украине могут продлить до 30 апреля
DAILY
Старт вакцинации: кого и как в Украине будут прививать от коронавируса
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Старт вакцинации: кого и как в Украине будут прививать от коронавируса