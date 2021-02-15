Боевики под вечер дважды нарушили перемирие на Донбассе
С начала 15 февраля в зоне проведения операции Объединенных сил зафиксировали два нарушения перемирия. Пророссийские боевики вечером обстреляли позиции украинских военных возле Славного и Светлодарска.
Об этом сообщило командование ООС на странице в Facebook.
Возле Славного российско-оккупационные силы открыли огонь в сторону украинских военных из станкового противотанкового гранатомета. Обстрел был неприцельным.
Из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета пророссийские боевики стреляли сегодня возле Светлодарска.
В результате обстрелов украинские военные не пострадали. О всех фактах нарушения "тишины" украинская сторона уведомила представителей ОБСЕ.
Кроме того, украинские саперы сегодня разминировали почти 2 гектара прифронтовой территории и передали на уничтожение 31 взрывоопасный предмет.
Напомним, вчера пророссийские боевики трижды нарушали перемирие на Донбассе. Оккупанты открывали огонь возле Водяного и Новоалександровки.
Добавим, сегодня в оккупированной Горловке неизвестные взорвали автомобиль одного из главарей "ДНР". Террорист выжил, но с осколочными ранениями попал в больницу.